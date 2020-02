LIVELive-Blog zum Karneval in Düsseldorf

Der Rosenmontagszug in Düsseldorf ist gestartet

Der Rosenmontagsumzug in Düsseldorf lockt jedes Jahr Zehntausende Menschen auf die Straßen. In diesem Jahr richten sich die Blicke vor allem auch gen Himmel - denn die große Frage ist, ob das Wetter hält.

12.30 Uhr: Der Rosenmontagszug ist gestartet

Der Rosenmontagszug ist pünktlich gestartet. Wie die "Rheinische Post" berichtet sei es am Toleranzwagen wegen Übergewichts zu einem geplatzten Reifen gekommen. Dieser war aber schnell gewechselt und es konnte weitergehen.

11.55 Uhr: Roberto Blanco ist zum fünften Mal dabei

Roberto Blanco hat sich trotz des feuchten Wetters schon lange vor dem Start des Düsseldorfer Rosenmontagszugs auf einem Wagen der Ehrengarde eingefunden. "Ich war schon fünfmal dabei und habe schon jedes Wetter erlebt", sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe Sonne im Herzen." Er sei extra aus der Schweiz nach Düsseldorf gekommen und habe sich über die erneute Einladung sehr gefreut.

11.14 Uhr: In einer Stunde startet der Rosenmontagszug

Um 12.14 Uhr ist offizieller Start des Rosenmontagszuges in Düsseldorf.



In rund einer Stunde startet der Düsseldorfer Rosenmontagszug. Alle Infos zu Zeiten und Zugweg erfahrt ihr hier:

10.10 Uhr: Rosenmontagszug in Düsseldorf politischer als in Köln

Pünktlich um 10 Uhr wurde in Köln der Rosenmontagszug eröffnet. In Düsseldorf müssen Sie noch ein Weilchen warten.

Fernsehmoderator und Komiker Guido Cantz sagte, der Kölner Rosenmontagszug sei diesmal unter seinem neuen Leiter Holger Kirsch deutlich politischer als früher. "Düsseldorf wird immer als der viel politischere Zug bezeichnet, was wohl auch stimmt", sagte Cantz der Deutschen Presse-Agentur. "Ich glaube, wir Kölner sind auf einem sehr guten Wege, und das steht uns gut zu Gesicht." Das Treiben in Köln können Sie hier verfolgen.

8.33 Uhr: Düsseldorfer Mottowagen zu Hanau zeigt Rassismus als Pistole

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug stellt nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag von Hanau den Rassismus als Waffe dar. Der WDR fotografierte den bislang eigentlich geheim gehaltenen Wagen am frühen Montagmorgen an der Wagenhalle. Zu sehen darauf: Eine Pistole mit der Aufschrift "Rassismus", die aus dem Mund eines Mannes mit hochrotem Kopf ragt.



Ein Motivwagen "Rassismus - Aus Worten werden Taten! +++ NSU +++ W. Lübcke +++ Halle +++ Hanau". Foto: Federico Gambarini/dpa



Auf seiner Wange steht: "Aus Worten werden Taten!" An der Seite stellen die Jecken um Wagenbauer Jacques Tilly den Kontext zu rechtsextremen Taten her: "NSU, W. Lübcke, Halle, Hanau". Die Düsseldorfer Jecken wollten ihre Mottowagen in diesem Jahr eigentlich bis zum letzten Moment geheim halten. Wie berichtet ist erst am Donnerstag die Entscheidung gefallen, einen Mottowagen zu Hanau zu gestalten.

7.56 Uhr: Regenschirm nicht vergessen!

Jecken sollten am Rosenmontag in Nordrhein-Westfalen ihren Regenschirm nicht vergessen: Zum Höhepunkt der Karnevalszeit rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) landesweit mit vielen Wolken und Regen. Demnach soll es am Vormittag vor allem im Süden Niederschlag geben, bevor dieser am Nachmittag dann den Norden erreicht. In Düsseldorf wird es leichten Regen, Wind und Schauer im Tagesverlauf geben.

Ab Montagmittag ziehen laut DWD die ersten Windböen über das Land. Mit etwa 50 Kilometern pro Stunde sei das aber "kein Vergleich" zu Sturmtief "Yulia" am Sonntag. Deswegen können alle Veranstaltungen, so der derzeitige Stand, wie geplant stattfinden.

7.14 Uhr: Guten Morgen Düsseldorf!

Düsseldorf Helau! So wird es heute wieder aus Hunderttausenden Kehlen schallen. Denn zum traditionellen Rosenmontagsumzug in Düsseldorf feiern Einheimische und Touristen wieder zusammen auf den Straße und in den Kneipen. Wir halten Sie hier heute den ganzen Tag über mit allen wichtigen Informationen dazu auf dem Laufenden.