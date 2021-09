LIVENewsblog zur Wahl

Auszählung bis nach Mitternacht – Pantel verliert wohl

26.09.2021, 22:33 Uhr | t-online, fas, dpa

Erste Hochrechnungen deuten in der NRW-Landeshauptstadt auf ein enges Rennen zwischen CDU und SPD. Im Wahlkreis Düsseldorf II könnte die SPD das Direktmandat holen. Im Newsblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Damit beenden wir unseren Liveblog an diesem Wahlsonntag. Wie geht es in Ihrem Wahlkreis weiter? Hier erfahren Sie die aktuellen Ergebnisse.

Die Auszählung der Stimmen in Düsseldorf dauert an. Möglich, dass die Wahlhelfer noch bis nach Mitternacht Stimmen zählen werden. Derzeit sind 422 von 434 Wahlbezirke ausgezählt. Danach liegt die CDU bei den Zweitstimmen bei 24,31 Prozent, die SPD knapp dahinter mit 23,29 Prozentpunkten. Die Grünen kamen in der Stadt am Rhein auf 22,35 Prozent der Stimmen.

Den Düsseldorfer Nordkreis dürfte CDU-Politiker Thomas Jarzombek direkt erneut für sich entscheiden – er liegt derzeit bei 31 Prozent der Stimmen. Den Südkreis dürfte die CDU mit Sylvia Pantel hingegen verlieren. Sie kam lediglich auf 25,03 Prozent der Erststimmen. Deutlich stärker: SPD-Politiker Andreas Rimkus, der auf 29 Prozent der Stimmen kam. (Stand 22.06 Uhr)



Mehr als ein Drittel der 434 Wahlbezirke in Düsseldorf sind bereits ausgezählt – bislang führt dort die SPD knapp vor der CDU. Nach 194 von 434 ausgezählten Bezirken liegt die SPD bei 24,16 Prozent, die CDU bei 23,26 Prozent. Die Grünen kommen auf 20,15 Prozent. Die FDP folgt mit 13,39 Prozent, die AfD liegt derzeit bei sieben Prozent. Die Linke rangiert mit 4,94 Prozent auf dem letzten Platz der derzeit im Bundestag vertretenen Parteien.

Bei den Erststimmen führt im Wahlkreis Düsseldorf I CDU-Kandidat Thomas Jarzombek – er würde, sollte der Trend anhalten, zum vierten Mal in Folge das Direktmandat holen. Im Wahlkreis Düsseldorf II führt SPD-Kandidat Andreas Rimkus. Bei der letzten Wahl 2017 errang CDU-Frau Sylvia Pantel das Direktmandat in dem Wahlkreis

18 Uhr: Auszählung beginnt

Die Wahllokale haben geschlossen – jetzt beginnt die Auszählung. Laut ersten Prognosen wird es bundesweit ein enges Rennen zwischen CDU und SPD um den ersten Platz. Am Abend ist mit ersten Auszählungsergebnissen aus einzelnen Wahllokalen und -bezirken zu rechnen – wir halten Sie auf dem Laufenden.

Um 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung laut "Rheinischer Post" bei 68,95 Prozent – Vergleichszahlen für 2017 lägen aber der Stadt nicht vor.

Wählen und eine Corona-Impfung bekommen: In Düsseldorf war das am Sonntag möglich. Das Impfmobil der Stadt machte Station an drei Wahlgebäuden. Der Bus blieb zunächst zweieinhalb Stunden an einer Grundschule, fuhr dann zu einem Gymnasium und dann zu einer Hauptschule. Das Impfmobil sei seit Monaten unterwegs in der Stadt, sagte ein Sprecher am Sonntag. Die Standorte für die Tour seien bewusst über das Stadtgebiet verteilt worden, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Erst zur Stimmabgabe, dann ein Piks: Bei drei Wahllokalen in Düsseldorf war das heute möglich. (Quelle: David Young/dpa)

In dem bevölkerungsreichsten Bundesland sind 12,9 Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimmen zur Bundestagswahl abzugeben. Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Rund 110.000 Wahlhelfer sollen in NRW für einen reibungslosen Ablauf in etwa 16.000 Wahlräumen sorgen.

Um 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung inklusive Briefwahl in Düsseldorf etwas höher als vor vier Jahren bei 53,77 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl hatte sie zu dieser Zeit bei 51,56 Prozent. Doch ob der Trend den Abend weiter anhält, bleibt abzuwarten.

Die Düsseldorfer FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Bilder von sich aus dem Wahllokal gepostet, wie sie ihren Stimmzettel einwirft. "Nutzt Eure Stimme und stärkt die demokratischen Parteien", schrieb sie dazu – und bat um Stimmen für ihre Partei.

In Nordrhein-Westfalen sind am Sonntagmorgen um acht Uhr die Wahllokale geöffnet worden. 12,9 Millionen Bürger sind allein im bevölkerungsreichsten Bundesland aufgerufen, ihre Stimmen zur Bundestagswahl abzugeben. Die Wahllokale sind noch bis um 18 Uhr geöffnet. Rund 110.000 Wahlhelfer sollen in NRW für einen reibungslosen Ablauf in etwa 16.000 Wahlräumen sorgen. Mehrere Städte hatten in den vergangenen Tagen bereits über Rekordwerte bei der Zahl der Briefwahlanträge berichtet. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die Wahlbeteiligung in NRW mit 75,4 Prozent etwas unter dem bundesweiten Wert von 76,2 gelegen.

Deutschlandweit sind rund 60,4 Millionen Deutsche wahlberechtigt. Entschieden wird über die Zusammensetzung des 20. Deutschen Bundestags, der dann einen neuen Kanzler wählen wird. Angela Merkel (CDU) tritt nicht mehr an. Aus NRW bewirbt sich Ministerpräsident Armin Laschet für die Union um die Kanzlerschaft. Die SPD hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz ins Rennen geschickt, für die Grünen kandidiert ihre Bundesparteichefin Annalena Baerbock.