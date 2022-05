Scholz: Keinen "Diktatfrieden" für Ukraine akzeptieren

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine bei der Verteidigung gegen Angriffe Russlands weitere Unterst├╝tzung zugesagt. "Revanchismus und Imperialismus d├╝rfen nicht die Wirklichkeit in Europa bestimmen", sagte Scholz am Freitag in K├Âln bei der Abschlusskundgebung der SPD zwei Tage vor der Landtagswahl. Russland f├╝hre einen "brutalen Angriffskrieg gegen einen unschuldigen Nachbarn, ausschlie├člich um die eigene Macht zu erweitern und das eigene Territorium zu vergr├Â├čern", sagte Scholz. Der Kanzler wurde mit gro├čem Jubel von den Zuschauern empfangen.