Günther: CDU hat klaren Auftrag zur Bildung einer Regierung

Schleswig-Holsteins Ministerpr├Ąsident und Wahlsieger vor einer Woche, Daniel G├╝nther, hat seinem Kollegen in Nordrhein-Westfalen zu einem "klaren Wahlsieg" gratuliert. Die CDU sei mit Abstand st├Ąrkste Kraft geworden und habe von den W├Ąhlerinnen und W├Ąhlern den klaren Auftrag zur Bildung einer Regierung erhalten, teilte der Kieler CDU-Landesvorsitzende am Sonntagabend mit. Der Wahlkampfendspurt habe sich im Wahlergebnis der CDU deutlich bemerkbar gemacht. Die CDU NRW habe in den vergangenen Tagen mit gro├čem Einsatz f├╝r dieses Ergebnis gek├Ąmpft. "Das hat auch jeder aus Schleswig-Holstein gesp├╝rt, der beim Wahlkampf in den letzten Tagen dabei war", erkl├Ąrte G├╝nther. Er hatte f├╝r W├╝st in Nordrhein-Westfalen Wahlkampf gemacht.