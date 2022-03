"Völlig absurd"

Eintracht-Spiel mit Maskenpflicht – Querdenker-Demo ohne

17.03.2022, 18:09 Uhr | stn, t-online

Fans von Eintracht Frankfurt (Archivbild) Für sie gilt im Stadion am Donnerstagabend beim Europapokal-Spiel eine strenge Maskenpflicht. (Quelle: Kessler-Sportfotografie/imago images)

Beim Europapokal-Spiel von Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend gilt im Stadion für die maximal 25.000 Zuschauern eine strenge Maskenpflicht. Auf der "Querdenker"-Demo am Samstag jedoch nicht – trotz steigender Infektionszahlen.

Die Corona-Infektionszahlen steigen, ebenso die für das Infektionsgeschehen wichtige Hospitalisierungsinzidenz. Trotzdem müssen die Teilnehmenden bei der "Querdenker"-Demo am kommenden Samstag keine Maske tragen, so lange sie die Abstände einhalten. Beim Europapokal-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Betis Sevilla am Donnerstagabend gilt für die maximal 25.000 Zuschauer jedoch eine strenge Maskenpflicht.

Grundlage sind die bestehenden Corona-Maßnahmen, die das Land Hessen nun bis zum 2. April verlängerte. Darunter fallen die Maskenpflicht, die Abstands- und Hygieneregeln sowie die gültigen Zugangsbeschränkungen (3G, 2G, 2G-Plus). Sowohl am Platz als auch auf dem Gelände muss im Stadion ein Mundschutz getragen werden, nur beim Verzehr von Speisen und Getränken darf dieser abgenommen werden.

All das sorgte auch auf der Social-Media-Plattform Twitter für Unmut. Ein Nutzer postete einen Screenshot aus einem Telegram-Kanal der "Querdenker". Darin steht, dass die Demo maskenfrei stattfindet. Der Twitter-Nutzer schreibt dazu: "Sehe ich das richtig, dass heute im Stadion bei einer 2G+-Veranstaltung eine strenge Maskenpflicht gilt, die Querdenker am kommenden Samstag aber erneut von jeglicher Maskenpflicht befreit sind?" Und weiter: "Das ist doch völlig absurd."

Ein Sprecher des Ordnungsdezernats antwortet auf Nachfrage von t-online, dass die Abstandsegeln im Stadion bei 25.000 Zuschauern nicht kontrolliert werden könnten.

Stadt Frankfurt: Kontrollen bei "Querdenkern" möglich, im Stadion hingegen nicht

Bei der "Querdenker"-Veranstaltung hingegen seien Kontrollen möglich. "Hier kann auch die Polizei die Maskenpflicht durchsetzen, sofern die Teilnehmer sich nicht an die Abstandsregeln halten", erklärt der Sprecher. Hinzukomme, dass die Anmelder der Demo vorab ihre Route vorlegen müssten. "So kann das Ordnungsamt vorab einschätzen, ob es möglich ist, Abstände einzuhalten."

Ein Sprecher der Frankfurter Polizei versichert, dass die die Beamten vor Ort die Einhaltung der Auflagen kontrollieren. "Grundsätzlich verfolgen wir einen kommunikativen Ansatz und weisen frühzeitig auf die geltenden Regelungen hin. Festgestellte Verstöße ahnden wir konsequent unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit", sagt er.