2. Drei-Burgen-Weg im Taunus

3. Weintour im Rheingau

Wer dem hektischen Alltag entfliehen will und das Naturerlebnis sucht, kann von dem Denkmal aus den Wanderweg "Rheinsteig" nutzen: Die Route f├╝hrt an vielen Kulturpunkten, wie beispielsweise dem Adlerwerk, vorbei. Aber vergessen Sie nicht, sich vorher in der R├╝desheimer Drosselgasse mit einer k├╝hlen Erfrischung auszustatten ÔÇô es lohnt sich.

5. Baden in der "Grube Prinz von Hessen"

Wen es an einem hei├čen Sommertag ins k├╝hle Nass zieht, ist an der "Grube Prinz von Hessen" genau richtig: Der Baggersee ├Âstlich von Darmstadt ist ein ehemaliger Tagebau, der sich mit Grund- und Regenwasser gef├╝llt und einen mehr als 6 Hektar gro├čen See gebildet hat. Mit seiner Liegewiese und einem Sandstrand ist er vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel. Ab dem Frankfurter Hauptbahnhof erreicht man den See in weniger als einer Stunde per Zug und Bus (Endstation: Darmstadt-Kranichstein Grube Prinz von Hessen).