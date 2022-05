Knapp ein Dreivierteljahr nach dem Mordurteil des Landgerichts Hanau gegen eine mutmaßliche Sekten-Chefin hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Entscheidung aufgehoben. Die Frau war zuvor wegen Mordes an einem vierjĂ€hrigen Jungen verurteilt worden – der Junge war im Jahr 1988 in einem Sack erstickt.

Mit einem am Montag bekannt gewordenen Beschluss sei das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine Schwurgerichtskammer des Landgerichts Frankfurt am Main zurĂŒckverwiesen worden, teilte das Landgericht Hanau am Montag mit. Demnach hĂ€tte sich die Strafkammer aus Sicht der Bundesrichter eingehender mit der Frage auseinandersetzen mĂŒssen, ob es sich "um eine Tötungshandlung durch aktives Tun oder eine solche durch Unterlassen handelte".