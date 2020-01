LIVESport-Woche im Live-Blog

Phoenix Hagen bietet Rabatt für nächstes Heimspiel an

28.01.2020, 14:34 Uhr | t-online.de, tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Dieses Heimspiel sorgt bereits seit Tagen für Furore: Die Partie am Samstag gegen die Nürnberg Falcons. Was viele Fans störte: Für die Partie müssen auch Dauerkartenbesitzer zusätzlich zahlen, weil das Spiel nicht eingeplant war. Viele Fans sind deswegen nun verärgert. In einem Facebook-Post erklärten sich die Feuervögel nun mit einem längeren Text, in dem unter anderem der Schritt darin begründet wurde, dass das Heimspiel erst sehr spät in die Planung eingeflossen sei. Als Entschuldigung bieten die Verantwortlichen nun an, als Dauerkartenbesitzer 10% Rabatt auf die Karten für das Spiel zu erhalten.

Erfolg für die Damen von Hagen United e.V. Bei dem 5. Damen-Hallen Cup holte die Mannschaft den 10. Platz.



Hallenturnier: United holt 10. Platz beim 5. Damen-Hallen Cup des #TSVFichteHagen Mit einigen verletzten Spielerinnen... Gepostet von Hagen United e.V. am Dienstag, 28. Januar 2020

Mit einer deutlichen Niederlage von 55:80 haben die 2. Herren vom TSV Hagen 1860 2 am Montagabend gegen den TV Freudenberg verloren. Die Gäste festigen mit dem Sieg damit ihren zweiten Tabellenplatz.



Am Samstag stehen mehrere Spiele für die Handballer an. Einen Spielplan finden Sie hier:



Hallo und willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Hagen.

So lief der Sport-Montag:

18.17 Uhr: Das war's für heute.

Wir verabschieden uns für heute und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.

16.25 Uhr: VfL Eintracht Hagen nach Sieg selbstbewusst



Die Hagener siegten am Sonntag souverän gegen Gummersbach. Entsprechend selbstbewusst geht der VfL Eintracht Hagen in die Vorbereitungen für das Topspiel am Samstag gegen die Tabellendritten SGSH Dragons. Über das vergangene und das bevorstehende Spiel sagte Trainer Stefan Neff: "Wir sollten das Spiel abhaken und den Blick nach vorne richten. Wir haben die beiden Punkte eingesammelt und kein Spieler hat sich verletzt, das war das wichtigste. Nun geht es nach Halver, wo uns sicherlich mehr Gegenwehr erwartet."

14.29 Uhr: Unbekannte beschädigen Zaunanlage von Loheplatz



Wohl mit einem Fahrzeug haben Unbekannte die Zaunanlage auf dem Loheplatz im Emst beschädigt. Das teilte die Facebook-Seite "Sport in Hagen" mit und veröffentliche Fotos, auf denen der Schaden zu sehen ist.

Unbekannte haben am Wochenende mit einem Fahrzeug die Zaunanlage auf dem Loheplatz in Emst beschädigt. Das... Gepostet von Sport in Hagen am Montag, 27. Januar 2020

13.20 Uhr: Autogrammstunde der Phoenix Hagen-Profis



Ab 17 Uhr haben Fans von Phoenix Hagen heute die Möglichkeit im Rewe-Makrt im Mühlencenter ihre Idole zu treffen. Kapitän Dominik Spohr, Kyle Leufroy und Javon Baumann werden anwesend sein und für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen.



11.45 Uhr: SV Haspe 70 gewinnt Rückrundenauftakt



Erfolg für die U16.1. des SV Haspe 70. Gegen den TuS hiltrup gewannen die Hagener mit 91:32. Obwohl der Kader stark geschwächt war, hatten sie offensichtlich keine Probleme, die Gegner zu besiegen.



8.28 Uhr: TSV Hagen 1960 besiegt Tabellenführer VfK Berlin



Gute Nachrichten für das Bundesligateam vom TSV Hagen 1960. Gleich zwei Siege konnten die Faustballer von der Auswärtsreise mitbringen. Der Tabellenführer VfK Berlin wurde am Samstag mit 5:3 besiegt, am Sonntag folgte der 5:1-Sieg gegen die Berliner TS. Aufgrund der Niederlage vom direkten Konkurrenten VfL Kellinghusen, konnten die Hagener wieder auf Tabellenrang 3 klettern. Die DM-Qualifikation liegt damit wieder in eigener Hand!

Montag, 7.44 Uhr: Guten Morgen, Hagen!

Hallo und willkommen zurück in einer neuen Woche beim Sport-Live-Blog aus Hagen. Auch in dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind.