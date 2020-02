LIVESport-Woche im Live-Blog

SSV Hagen trauert um Urgestein

13.02.2020, 08:09 Uhr | t-online.de, tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Traurige Nachrichten am Donnerstagmorgen: Die Fußballer des SSV Hagen trauern um Urgestein Rolf "Kanine" Stöcker. Stöcker war in den 1960er Jahren Bestandteil der Regionalliga-Mannschaft. Ruhe in Frieden, Rolf!



Der SSV Hagen trauert um ein Urgestein, der die erfolgreichste Ära unseres Vereines in der damaligen Regionalliga West...

17.07 Uhr: SV Haspe 70 sucht Freiwillige



Wer ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sportbereich absolvieren möchte, der kann das beim SV Haspe 70 in Hagen tun. Denn der Club sucht noch Bewerber, die in dem Jahr sportliche Lizenzen und Berufsorientierung erlangen möchten. Bewerbungen sind über die Homepage des Freiwilligendienstes im Sport möglich.



15.02 Uhr: Kai Pflaume zu Besuch beim TC Rot-Weiß Hagen



Prominenter Besuch in Hagen. Wie der Tennis-Club Rot-Weiß Hagen e.V. auf seiner Homepage mitteilt, hat der Moderator Kai Pflaume dem Verein "vor ein paar Tagen" eine Besuch abgestattet, um eine "Homestory" für die Sendung "Klein gegen Groß" zu drehen. Zu sehen ist die Sendung aus Hagen am 28. März.



13.10 Uhr: TSV-Fechter erfolgreich bei Heimturnier



Die Fechter vom TSV Hagen 1860 haben beim Fechtturnier am Wochenende abgeräumt. Dazu gratuliert der Verein seinen Teilnehmern auf Facebook.

Glückwunsch an die SportlerInnen und Sportler! Ein tolles Turnier, vielen Dank an die Verantwortlichen der Fechtabteilung für die Orga und alle beteiligten Eltern für die Unterstützung.

11.16 Uhr: Matchday für BG Hagen



Das wegen des Sturmtiefs "Sabine" verschobene Spiel zwischen BG Hagen und BG Dorsten findet heute Abend um 20 Uhr in der Otto-Densch-Halle statt. Ein Sieg würde für die BG Hagen Punktegleichheit mit Platz 5 in der Tabelle bedeuten.



7.45 Uhr: Ex-Basketballprofi Axel Pleuger ist beeindruckt vom VfL Eintracht Hagen

Bei ihrem letzten Spiel gegen den Longericher SC Köln am vergangenen Freitag konnten sich die Hagener Handball-Jungs über riesige Unterstützung freuen. Wie der Verein auf Facebook berichtet, mischte sich der über zwei Meter große Ex-Basketball-Profi Axel Pleuger unter die Zuschauer. Er verfolge den Vfl Eintracht Hagen schon seit längerer Zeit und sei beeindruckt von dem, was da entstehe. "Großen Respekt an die Jungs, die sich voll reinhauen", lobt der 41-Jährige.

16.51 Uhr: Hagen United spielt gegen R.S.V. Hagen-Selbecke



Am Sonntag teffen in der Kreisliga C2 Hagen United und R.S.V. Hagen-Selbecke aufeinander. Los geht es um 15 Uhr. Austragungsort ist der Sportplatz Waldlust.

15.04 Uhr: Phoenix Hagen Profis trainieren mit Schülern



Profis von Phoenix Hagen trainieren in dieser Woche als Schul-AG-Paten mit Grundschülern aus Hagen, die gerne Basketball spielen. Heute war zum Beispiel schon Jonas Grof an der Geweke.



In dieser Woche starten unsere Profis als Schul-AG-Paten durch und trainieren mit den vielen Hagener Grundschülern, die...

13.50 Uhr: Rund 240 Fechter beim Fechtturnier



Wegen des Sturmtiefs "Sabine" sind zum Fechtturnier des Fechtzentrums Hagen am Wochenende ein paar weniger Teilnehmer gekommen, als erwartet. Mit 240 Anwesenden statt wie geplant 274 hielt sich die Zahl der Absagen aber in Grenzen.

Trotz Sturmtiefs: 274 Fechter meldeten sich zum überregionalen Turnier in der Karl-Adam-Halle. Letztendlich hatten wir...

11.16 Uhr: Tim Brand verlässt VfL Eintracht Hagen



Einen Abgang hat VfL Eintracht Hagen zu verzeichnen: Tim Brand wird nach Ablauf der Saison den Verein verlassen. "Tim hat sich in den zwei Jahren bei der Eintracht stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und auf ihn war immer Verlass. Leider ist ihm der endgültige Durchbruch bei uns nicht gelungen, weswegen wir seine Entscheidung für die Zukunft, sich anders zu orientieren, akzeptieren. Wir wünschen ihm selbstverständlich viel Erfolg und viel Gesundheit", wird der Geschäftsführer Joachim Muscheid auf der Internetseite des Vereins zitiert.

9.24 Uhr: Theo Bürgin unterschreibt bei der Eintracht

Der VfL Eintracht Hagen bindet Jugend-Spieler Theo Bürgin bei den Profis. Der gebürtige Herner unterschrieb einen Vertrag für die nächsten drei Jahre. Im kommenden Sommer möchte er eine Ausbildung in Hagen beginnen. Langfristig ist sein Ziel "mit der Eintracht in die 2. Handball-Bundesliga aufsteigen".

17.56 Uhr: Nachholtermin für Spiel gegen Paderborn steht



Aufgrund des Sturmtiefs "Sabine" wurde das Spiel am Sonntag gegen die Uni Baskets Paderborn abgesagt. Nun steht der Nachholtermin: Am 22. Februar um 19 Uhr in der Krollmann-Arena.



16.04 Uhr: Spvgg Hagen 1911 baut neues Platzhäuschen



Weil dort, wo das alte Häuschen am Platz stand, ein neues Vereinsheim aufgebaut wird, hat die Spvgg Hagen 1911 gemeinsam mit Helfern ein neues Häuschen am Platz, wie es auf Facebook heißt, errichtet.

Umbau bei uns am Platz: Weil dort, wo bisher die Verkaufshütte steht, bald unser neues Vereinsheim aufgebaut wird, haben...

14.03 Uhr: BG DEK / Fichte Hagen mit Basketball-Camp



Für Basketballfans und gibt es zur selben Zeit, in der VfL Eintracht Hagen sein Ostercamp veranstaltet, auch ein Camp. Vom 6. bis 9. April von 9 bis 16 Uhr bzw. am Donnerstag bis 13 Uhr gibt es für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren ein sportliches Programm. Anmeldungen sind über die Internetseite von zum Beispiel Boele Hagen Kabel möglich.



12.01 Uhr: VfL Eintracht Hagen organisiert Ostercamp



Wer in den Osterferien noch nichts vor hat, kann sich beim VfL Eintracht Hagen für ein sportliches Ostercamp anmelden. Vom 6. bis 9. April findet an den Sporthallen an der Berghofstraße in Altenhagen das Aktiv-Camp statt. Dort wird täglich von 9 bis 16 Uhr Handballtraining mit lizensierten Trainern statt. Eine Anmeldung ist per E-Mail an VfL Eintracht Hagen oder Telefon möglich.



10.06 Uhr: Hagen United e.V. erhält Integrationspreis der Stadt Hagen



Mit viel "Leidenschaft und starkem Engagement", wie es auf der Website von Hagen United e.V. heißt, hat der Verein den Integrationspreis der Stadt Hagen bekommen. "Den Preis haben wir uns ehrlich verdient", kommentiert der 1. Vorsitzende und Mitbegründer des Vereins, André Sänger, die Vergabe.



8.12 Uhr: Basketballer von Phoenix Hagen hatten spielfrei



Die Basketballer von Phoenix Hagen können auf ein entspanntes Wochenende zurück blicken. Wegen "Sabine" fiel ihr Spiel gegen die Uni Baskets Paderborn am Sonntag aus. Aber so ein spontanes freies Wochenende ist ja auch mal ganz schön.

+++ Derby gegen Uni Baskets Paderborn aufgrund des Orkantiefs abgesagt +++ Nach Gesprächen mit der Feuerwehr, den...

Hallo und willkommen zurück in einer neuen Woche beim Sport-Live-Blog aus Hagen! Trotz des Sturmtiefs "Sabine" berichten wir natürlich auch in dieser Woche wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist.