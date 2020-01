LIVESport-Tag im Live-Blog

Dieter Hecking geht mit HSV optimistisch in Aufstiegskampf

24.01.2020, 07:51 Uhr | t-online.de

Dieter Hecking, Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV: Er geht optimistisch in den Aufstiegskampf. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

Trainer Dieter Hecking geht mit dem Hamburger SV optimistisch in die Fortsetzung des Aufstiegskampfs in der 2. Fußball-Bundesliga. "Mein Gefühl ist gut", sagte der 55-Jährige im Interview mit NDR 90,3. "Ich sehe unsere Mannschaft, die ein tolles Miteinander hat, die sehr gestärkt als Mannschaft fungiert."

Trotz der kleinen Durststrecke vor Weihnachten sei keine Mannschaft am HSV vorbeigegangen beziehungsweise weggezogen, "so dass wir nicht euphorisch, aber mit der klaren Zielvorgabe und Zielsetzung in die letzten 16 Spiele der Runde gehen können". Er sehe keine Mannschaft, "die wirklich deutlich besser ist als wir, und das gibt uns eigentlich ein gutes Gefühl".

