Sport-Freitag im Blog

HSV blamiert sich gegen Lübeck – "hat mit Kopf zu tun"

24.01.2020, 18:16 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Ermittlungsverfahren gegen den FC St. Pauli eingestellt, wie der Klub auf seiner Webseite mitteilte. Bei der Partie gegen SV Darmstadt 98 im Oktober hatten Fans ein Banner mit einem politischen Slogan hochgehalten.

Die Hamburg Towers müssen beim Heimspiel gegen Würzburg ausgerechnet auf ihren Kapitän verzichten. Beau Beech wurde vom Spielleiter der easyCredit Basketball Bundesliga für ein Spiel gesperrt, teilten die Türme auf ihrer Webseite mit. "Der US-Amerikaner wird aufgrund einer Tätlichkeit im minderschweren Fall während der Partie am 19. Januar bei den HAKRO Merlins Crailsheim sanktioniert", heißt es dort.

Der Neuzugang vom HSV, Joel Pohjanpalo, geht sein erstes Training mit demHamurger Klub an. Auf Twitter teilte der HSV Einblicke in den Morgen der Fußballer. Jeremy Dudziak fehlt leider wegen einer Oberschenkelprellung, er muss das Training aussetzen.

Am Samstag findet in Melbourne das Australian Open statt, das erste der vier Grand-Slam-Turniere des Jahres. Im vierten Match wird ein bekannter Hamburger an den Start gehen: Alexander Zverev, die Nummer 7, trifft auf Fernando Verdasco aus Spanien.

Es war zwar nur ein Testspiel, doch die 5:2-Niederlage gegen Lübeck dürfte ein Alarmsignal für den HSV gewesen sein. Dieter Hecking verpackte seine deutliche Kritik in eine betont sachliche Sprachmelodie. Oberste Prämisse des routinierten Trainers war es, größere Aufregung beim HSV bloß zu vermeiden. "Das war nicht ansatzweise das, was wir uns von diesem Test erwartet hatten", sagte Hecking nach dem Spiel. "Das war alles andere als in Ordnung. Das hat mit dem Kopf zu tun."

Bis zum Duell am Donnerstag gegen den 1. FC Nürnberg sollte Hecking den Fokus seiner Profis neu justiert haben. Hier sehen Sie das Spiel im Video:

