Während Corona-Pandemie

Tschentscher fordert Verbot von Groß-Demos in Innenstädten

16.11.2020, 08:05 Uhr | AFP, dpa

Peter Tschentscher bei einer Pressekonferenz (Archivbild): Er fordert ein Verbot von Groß-Demos in Innenstädten. (Quelle: Future Image/imago images)

Wegen der aktuellen Corona-Lage will Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher Groß-Demos stark einschränken. In Innenstädten sollen keine Genehmigungen mehr erteilt werden.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich dafür ausgesprochen, große Demonstrationen in Innenstädten in Corona-Zeiten nicht zu erlauben. "Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern, die auf engen Straßen und Plätzen zusammenkommen, sollten unter den derzeit schwierigen Pandemiebedingungen nicht genehmigt werden", sagte der SPD-Politiker der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag).



Bei Versammlungen jeglicher Art müsse außerdem auf ausreichenden Abstand und das Tragen von Masken geachtet werden. Bei Nichteinhaltung müssten Polizei und Ordnungskräfte "konsequent dagegen vorgehen und die Versammlungen auflösen", sagte Tschentscher vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag.

Vor eineinhalb Wochen war in Leipzig eine "Querdenken"-Kundgebung von mehr als 20.000 Gegnern der Corona-Maßnahmen aus dem Ruder gelaufen. Am Wochenende gab es unter anderem in Frankfurt eine "Querdenken"-Kundgebung mit 600 Teilnehmern sowie eine Gegendemonstration. Dabei kam es zu Ausschreitungen, die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen beide Seiten vor.