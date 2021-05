Ursache unklar

Bürogebäude explodiert in Hamburg – ein Verletzter

31.05.2021, 06:56 Uhr | dpa

Rauch zieht über ein explodiertes Gebäude in Hamburg-Barmbek: Die Explosion des Gebäudes hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. (Quelle: Sebastian Peters/Blaulicht-News.de/Hamburg/dpa)

In Hamburg-Barmbek ist am frühen Morgen der Teil eines Bürogebäudes explodiert. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Mensch wurde verletzt.

Bei einer Explosion in einem Haus in Hamburg-Barmbek ist ein Mensch verletzt worden. Die Explosion am Montagmorgen löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Feuerwehrleute sind nach einer Explosion in einem Gebäude im Stadtteil Barmbek im Einsatz: Bei dem Unglück wurde ein Mensch verletzt. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa)



Aus zunächst ungeklärter Ursache explodierte das Gebäude in der Hamburger Straße am frühen Montagmorgen, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude, in dem verschiedene Gewerbe Büros nutzen, sei stark beschädigt.

Trümmerteile würden umherliegen. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte am Montagmorgen an. Die Hamburger Straße zwischen Denhaide und Adolph-Schönfelder-Straße war voll gesperrt. Die Polizei bat auf Twitter darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.