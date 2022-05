BKA-Ermittler haben schon andere Oligarchen-Jacht festgesetzt

Schon im April hatten die Ermittler des BKA herausgefunden, wem die in Hamburg liegende "Dilbar" – laut BKA etwa 550 Millionen Euro wert – gehört. Als Eigentümerin wurde die Oligarchen-Schwester Gulbahor Ismailowa ausfindig gemacht. Auch sie steht seit dem 8. April auf der EU-Sanktionsliste. Die "Dilbar" liegt derzeit eingehüllt im Trockendock von Blohm + Voss in Steinwerder in Hamburg.