Aktualisiert am 11.05.2022 - 19:24 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Er soll ihr nachgestellt, sie vergewaltigt und mit seiner Jeans erstickt haben: Die Staatsanwältin fordert im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 20-Jährigen in Hamburg eine lebenslange Haftstrafe.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 20-Jährigen in Hamburg-Neuallermöhe hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Die Tat in der Nacht zum 20. Januar vergangenen Jahres sei ein vollendeter Mord gewesen, erklärte die Vertreterin der Anklagebehörde am Mittwoch.