Fußball-Stimmung der Extra-Klasse im Volksparkstadion

FĂŒr neutrale Beobachter eine bittere Erkenntnis: Eine dieser Mannschaften mit ihren unglaublichen AnhĂ€ngern soll nĂ€chste Saison in der 2. Bundesliga spielen? Was an diesem Abend im Hamburg demonstriert wurde, war das, was in den vergangenen Tagen am frisch gekĂŒrten Pokalsieger RB Leipzig so vermisst worden war: pure Leidenschaft.