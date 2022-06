Radfahrer kracht in SUV: Schwer verletzt

Auf einer Fahrradstra├če in Hamburg hat es einen Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem SUV gegeben. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ist ein 41-j├Ąhriger Radfahrer auf der Adenauerallee mit einem SUV der Marke VW zusammengeprallt, best├Ątigte ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Anfrage von t-online .

Laut eines Reporters vor Ort habe der Autofahrer aus der B├Âckmannstra├če kommend die Fahrradstra├če ├╝berqueren wollen und dabei wahrscheinlich den Radler ├╝bersehen. Der Mann wurde bei dem Zusammenprall an der Rippe verletzt und sei in ein Krankenhaus gekommen, so die Polizei.