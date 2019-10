Heiligenberg

Briefträger hat Post im Wald entsorgt

10.10.2019, 17:42 Uhr | dpa

Ein Briefträger hat sein Tagespensum an Post in verschiedenen Wäldern im Süden Baden-Württembergs entsorgt. Aufgeflogen ist der Mann, weil Spaziergänger und Waldarbeiter in den vergangenen zwei Wochen rund 330 Briefe in Wäldern bei Heiligenberg (Bodenseekreis), Denkingen und Sauldorf-Bichtlingen (beide Kreis Sigmaringen) gefunden hatten. Bisher ist nur ein Teil der Post wieder aufgetaucht, die der Mann in den Bezirken Salem-Beuren und Heiligenberg (Bodenseekreis) hätte austragen sollen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie ermittelt wegen Verletzung des Postgeheimnisses durch Unterdrückung von Briefsendungen.