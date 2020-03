Weinheim

Vier Menschen nach Unfall in Weinheim im Krankenhaus

09.03.2020, 05:15 Uhr | dpa

Vier Menschen sind nach einem schweren Unfall in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) am Sonntagabend in Krankenhäuser gebracht worden. Ein 31-Jähriger sei mit seinem Auto vermutlich zu schnell gefahren und gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Daraufhin schleuderte er über die Fahrbahn und kollidierte mit zwei weiteren Autos. Der Mann und seine 29 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt, ebenso wie die 27 und 29 Jahre alten Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge.