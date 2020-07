Bad Gottleuba-Berggießhübel

16-Jähriger nach Badeunfall vermisst: Taucher finden Leiche

06.07.2020, 18:43 Uhr | dpa

Bei der Suche nach einem vermissten Jugendlichen haben Taucher der Bereitschaftspolizei Sachsen am Montag eine Leiche in einem Stausee gefunden. Ob es sich dabei um den Gesuchten handelt, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizeidirektion Dresden am Abend mit.

Der Jugendliche war am Freitagabend mit Freunden im Hochwasserrückhaltebecken des Mordgrundbachs in Bad Gottleuba-Berggießhübel schwimmen. Nach Angaben der Polizei war er abgetaucht, aber nicht wieder an die Wasseroberfläche gekommen. Eine Suche mit Tauchern und einem Sonarboot blieb erfolglos. Die Ermittler vermuteten schon bald, dass der Teenager ums Leben gekommen ist.