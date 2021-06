Kollmar

Suche nach Mädchen in Elbe in Kollmar

19.06.2021, 19:52 Uhr | dpa

In der Elbe in Kollmar (Kreis Steinburg) suchen Einsatzkräfte nach einem neunjährigen Mädchen, das dort baden gegangen war. Nach aktuellem Stand werde auch ein Erwachsener vermisst, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagabend. Drei Erwachsene seien dem Kind gefolgt, um es zu retten - einer von ihnen werde ebenfalls vermisst. Bei dem Rettungseinsatz am Hafen in Kollmar sind nach Angaben eines dpa-Reporters zwei Hubschrauber und Taucher beteiligt, eine Drohne war in der Luft.

In Kollmar gibt es neben dem kleinen Hafen mit privaten Sportbooten einen Strand mit Spielplatz, Grillplätzen und Liegewiese. Die Suche läuft dem Reporter zufolge aber auch mehrere Kilometer elbab- und aufwärts.

In der Elbe in Hamburg wird seit Freitagabend ein 15-Jähriger vermisst. Er sei am Freitagabend von der Strömung mitgerissen worden, hatte ein Sprecher der Polizei gesagt. Ein 17-Jähriger und ein 22-Jähriger versuchten, dem Jungen im Wasser zu Hilfe zu kommen. Während der 17-Jährige selbstständig das Ufer erreichte, wurde der 22-Jährige entkräftet aus dem Wasser gezogen. Der 15-Jährige jedoch konnte nicht mehr gefunden werden. Nach dem Vermissten wurde am Freitagabend mit Hilfe von Tauchern und Drohnen gesucht. Am Samstag waren nach Angaben der Leitstelle keine weiteren Suchaktionen geplant.