SPD-Chef: Ausgangslage für NRW-Wahl komplett anders

Die SPD zeigt sich trotz der herben Wahlniederlage in Schleswig-Holstein zuversichtlich, aus der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag als Sieger hervorgehen zu k├Ânnen. Im Norden habe Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther von der CDU als beliebtester Ministerpr├Ąsident Deutschlands viel R├╝ckenwind gehabt, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil am Montag im ARD-"Morgenmagazin". In der Endphase des Wahlkampfes sei es auch um die Frage gegangen, wer Koalitionspartner der CDU sein soll. Das habe viele W├Ąhler von der SPD zu den Gr├╝nen gebracht.