Kiel

Heinold fordert allgemeine Impfpflicht zum 1. Januar

23.11.2021, 12:35 Uhr | dpa

Wegen der verschärften Corona-Lage hat Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) eine allgemeine Impfpflicht gefordert. "Angesichts der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie und der akuten Notsituation in vielen Kliniken ist die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab dem 1. Januar 2022 der richtige Weg", sagte Finanzministerin Heinold am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Damit wir eine Chance haben, aus der Dauerschleife der Pandemie heraus zu kommen."

Ähnlich äußerte sich Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré (Grüne). "Niemand hat sich gewünscht, dass dieses Mittel notwendig wird. Aber nun müssen wir diesen Weg einschlagen, um aus der Pandemie herauszukommen", sagte sie dpa. Dafür sei es dringend notwendig, dass die Versorgung mit genügend mRNA-Impfstoff für alle Erstimpfungen ab 5 Jahren und für alle Auffrischungsimpfungen sichergestellt werde. Zu den mRNA-Impfstoffen zählen etwa die Stoffe von Biontech und Moderna.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hält eine Impfpflicht für Berufe mit Kontakt zu besonders gefährdeten Gruppen wie beispielsweise in der Pflege für dringend notwendig. "Wir brauchen jetzt in Deutschland eine gesellschaftlich breit geführte Diskussion, wie die Corona-Pandemie am effizientesten bekämpft werden kann", sagte er dpa auf die Frage nach seiner Haltung zu einer eventuellen allgemeinen Impfpflicht. Bereits am Wochenende hatte sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) offen für eine allgemeine Impfpflicht gezeigt.