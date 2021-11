11.11. in der Domstadt

Karnevalsauftakt in Köln: "Kann keine absolute Sicherheit geben"

11.11.2021, 07:45 Uhr | t-online, cco, tme, dpa

Karnevalisten am 11.11.2019 in Köln: Dieses Jahr findet der Karnevalsauftakt unter besonderen Bedingungen statt. (Quelle: Horst Galuschka/Archivbild/imago images)

Es geht wieder los: In Köln startet traditionell um 11.11 Uhr auf dem Heumarkt die Karnevalssession. Wie feiert es sich unter Corona-Bedingungen und mit 2G? t-online ist live für Sie dabei.

Trotz stark gestiegener Corona-Inzidenzen und mehr als 50.000 Corona-Neuinfektionen soll am Donnerstag um 11.11 Uhr die neue Karnevalssession mit Tausenden Feiernden eröffnet werden. Dabei gilt in Köln die 2G-Regel: In den abgesperrten Feierzonen draußen haben nur Geimpfte und Genesene Zugang. Ein negativer Corona-Test genügt nicht.

Oberbürgermeisterin Reker: "Kein normaler Karnevalsauftakt"

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker rät angesichts der hohen Corona-Inzidenzen dazu, den Karnevalsauftakt im Freien zu feiern. "Persönlich empfehle ich ein Feiern an der frischen Luft", sagte die parteilose Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

"Alle Gastronomen, alle Veranstalter und auch wir als Stadt haben zahlreiche Maßnahmen getroffen, um ein möglichst sicheres Feiern zu ermöglichen", versicherte Reker. "Uns allen ist aber bewusst, dass es keine absolute Sicherheit geben kann." Sie habe daher großes Verständnis für einzelne Gastronomen, die ihre Kneipen nicht aufmachen. Sie verstehe auch gut, wenn jemand unter den derzeitigen Umständen keine Lust habe zu feiern.

1.000 Polizisten sollen für Ordnung sorgen

Vor einem Jahr war am 11.11. erstmals seit Jahrzehnten überhaupt nichts los gewesen. Pandemiebedingt war es "ein ganz normaler Wochentag", wie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker es ausdrückte. Dieses Jahr ist das anders, weil ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist.

Allerdings sind die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen wieder stark gestiegen. Deshalb gilt in den abgesperrten Bereichen in der Kölner Altstadt und im Zülpicher Viertel die 2G-Regel. Wie groß der Andrang dort sein wird, ist unklar. Die Kölner Polizei will jedenfalls Präsenz zeigen und ist mit 1.000 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Der 11.11. wird vor allem in Köln traditionell groß gefeiert. Vor Corona kamen immer mehrere 100.000 Gäste in die Stadt. Am Donnerstag werden auf dem Heumarkt 15.000 Jecken erwartet.

Positiver Corona-Test bei Kölner Dreigestirn

Das ist bitter: Kurz vor dem Karnelvalsauftakt ist der designierte Karnevalsprinz Sven Oleff positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er und seine beiden Co-Regenten haben deshalb vorerst alle Auftritte abgesagt. Der doppelt geimpfte Sven I. sei doppelt geimpft und zeige keinerlei Symptome, teilte das Festkomitee Kölner Karneval am Mittwoch mit.