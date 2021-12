Köln

Nach Kollaps im Gewahrsam: 19-Jähriger stirbt in Klinik

07.12.2021, 14:23 Uhr | dpa

Zwei Tage nach dem Kollaps eines 19-Jährigen im Polizeigewahrsam in Köln ist der junge Mann in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte am Dienstag die Polizei in Bonn mit, die aus Neutralitätsgründen ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Köln habe ein Todesermittlungsverfahren aufgenommen sowie die Obduktion und chemisch-toxikologische Analysen veranlasst. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gab es laut Polizei bislang nicht.

Der 19-Jährige war am Samstag in Köln nach Streitigkeiten festgenommen worden. Er stand unter Medikamenten-, Drogen- und Alkoholeinfluss. Vor der Entlassung am Sonntag war er auf einmal nicht mehr ansprechbar und musste reanimiert werden. Am Montagnachmittag starb er in einem Krankenhaus.