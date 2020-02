LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern soll an Roberto Firminio interessiert sein

10.02.2020, 13:07 Uhr | t-online.de, dak

Roberto Firminio: Der FC Bayern München soll an dem Liverpool-Profi interessiert sein. (Quelle: Action Plus/Archivbild/imago images)

Michael Scharold, kaufmännischer Geschäftsführer des TSV 1860 München verlässt den Verein zum Ende der laufenden Saison. Das hat der Klub heute mitgeteilt. Demnach hat der 39-Jährigen die Gesellschafter bereits Ende 2019 über seinen Entschluss informiert. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, die Arbeit sei aber für ihn und seine Familie "extrem intensiv und kraftraubend" gewesen.

"Diese Europameisterschaft interessiert mich aktuell überhaupt nicht", sagte Thomas Müller. "Mich interessiert, dass wir hier dieses Jahr Titel holen. Wenn es geht, drei Stück."

Hansi Flick soll sich für eine Verpflichtung von Roberto Firminio einsetzen. Der FC Bayern München plane ein Angebot für den Profi vom FC Liverpool abzugeben. Das berichtet die britische Zeitung "Sun". Etwa 88 Millionen Euro sollen die Bayern bereit sein für den Brasilianer auszugeben, dessen Vertrag in England noch bis 2023 läuft.

Nach mehreren Monaten Verletzungspause standen Lucas Hernández und Kingsley Coman gegen den RB Leipzig wieder auf dem Rasen. "Das sind wichtige Jungs, die uns nicht fehlen dürfen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 0:0 mit Blick auf den Titelangriff vom FC Bayern München in Liga, DFB-Pokal und Champions League.

Nach dem 0:0 gegen RB Leipzig schwankte die Stimmung beim FC Bayern am Sonntagabend zwischen "verpasster Chance" und "Verfolger auf Distanz gehalten". Thomas Müller schlug das Unentschieden aber mächtig auf den Magen: "Wir hatten nicht diese Energie, diesen absoluten Siegeswillen", kritisierte er nach der Partie. Bei seinen Kollegen war die Einschätzung etwas positiver ...

