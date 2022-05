FrÀnkischer geht's kaum: Eine Brotzeitplatte, auf die traditionell auch Presssack gehört. (Quelle: MiS/imago-images-bilder)

Auch ein Gedicht: Das SchĂ€ufala, mit Kloß und Soß versehen, ist aus der Schulter des Schweines entfernt, mit Knochen unten und einer besonders großen Kruste oben.

Nirgends gibt es so viele (kleine) Brauereien mit eigenen Biersorten wie in Franken. Auf kargen Bergen wachsen Silvaner-, MĂŒller-Thurgau-, Bacchus, Riesling- oder Kernerreben von besonderer Klasse. Die Weißweine werden von Kennern weltweit geschĂ€tzt.

FrÀnkisches Brot darf nicht vergessen werden, Sauerteige, Vollkorn- Krustenbrote oder salziges GebÀck wie DörrplÀtz. In der Ausstellung werden vor allem Bratwurst und Bier thematisiert.

2. Franken auf frÀnkisch

Sprachlich gesehen sind die Franken fĂŒhrend im deutschsprachigen Raum, schon durch das große dichterische Vorbild Jean Pauls (geboren 1763 in Wunsiedel, nahe Bayreuth), dem wir Wortneuschöpfungen wie GĂ€nsefĂŒĂŸchen, Schmutzfink, Angsthase, Luftschiffer, Schlafrock, Wetterfrosch oder Weltschmerz verdanken.

Dicht gefolgt vom legendĂ€ren Mittelfeldantreiber Lothar MatthĂ€us, dessen AusflĂŒge ins Englische ("again what learnt") stilbildend sind. "Loddar" ist auch ein Vorbild fĂŒr das "weiche d" und das "rollende r", eine frankentypische Dialektakrobatik, die er vornehmlich im Bezahlsender Sky im Rahmen von Champions League-Berichterstattungen vorfĂŒhrt.

3. Der Franken-Tatort

Vier von acht sogenannten Franken-Tatorten wurden von Max FÀrberböck inszeniert (meist stammt auch das Drehbuch von ihm), der aus Oberbayern stammt und in Hamburg lebt. Das FrÀnkische ist ihm völlig fremd geblieben.

Überhaupt spielen die Tatorte zwar in Bamberg, FĂŒrth und NĂŒrnberg, haben aber nichts Landestypisches an sich, die Versuche Dialekt zu sprechen, scheitern selbst in kleineren Rollen klĂ€glich.

Einzig die Figur des Leiters der Spurensicherung, Michael Schatz, ist in dieser Hinsicht gelungen. Gespielt wird sie vom Kabarettisten Matthias Egersdörfer, wohnhaft in FĂŒrth, der so gezeichnet wird: "Seine Begabung, die unmenschlichsten Dinge in sehr, sehr einfache Worte zu kleiden, lĂ€sst so manchen verstummen. Dennoch tĂ€uscht seine stoische Art, das Leben und seine Katastrophen zu kommentieren, keinen Eingeweihten mehr darĂŒber hinweg, wie treffsicher dieser Mann ZusammenhĂ€nge analysieren kann."

Die Klage, dass Egersdörfer in der Ausstellung fehlt, pariert der Ausstellungsmacher und WahlallgĂ€uer Riepertinger schlagfertig: "Stimmt nicht, er hat die Texte fĂŒr den frĂ€nkischen Audioguide gesprochen."

4. Fußball: Der Glubb