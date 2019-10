LIVESport-Woche im Live-Blog

Wuppertaler SV möchte wieder punkten

22.10.2019, 14:15 Uhr | t-online.de, tme

Der Sport in Wuppertal ist vielfältig: Neben dem Bergischen HC und dem Wuppertaler SV gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der Bergische HC hat Linus Arnesson nach dem Spiel gegen FrischAuf! Göppingen, das mit einem Gleichstand endete, zum "Man of the Match" ernannt. Mit vier eigenen Treffern und einem gestohlenen Ball habe Arnesson dem Spiel "über weite Strecken seinen Stempel aufgedrückt", teilte der Verein auf Facebook mit.



Auch wenn es nicht zum ersehnten Sieg gegen FRISCH AUF! Göppingen gereicht hat, so drückte Linus Arnesson der Partie... Gepostet von Bergischer Handball-Club 06 am Dienstag, 22. Oktober 2019

Nach der deutlichen Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach II am Wochenende möchte Trainer Alexander Voigt seine Mannschaft wieder in Form bringen. Der "Westdeutschen Zeitung" sagte er, dass er im taktischen Bereich arbeiten und sich auf die Trainingswoche konzentrieren möchte. Mittelstürmer Gianluca Marzullo zeigt für die kommenden Spiele Selbstbewusstsein: "Fortuna Köln und dann Bergisch Gladbach sind zwei Gegner, gegen die wir möglichst punkten sollten“, sagt er dem Blatt und betont: "Wir wollen auch den Fans etwas zurückgeben, die uns in Gladbach toll unterstützt haben."

Schön, dass Sie wieder dabei sind! Auch heute halten wir Sie an dieser Stelle mit Sport-News aus Wuppertal auf dem Laufenden.



So lief der Sport-Montag:



17.50 Uhr: Das war es für heute!

Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind, um die neusten Sportnachrichten aus Wuppertal hier mit uns zu verfolgen. Bis dahin und eien schönen Abend!

17.44 Uhr: Arnor Gunnarsson absolvierte schon 250 BHC-Spiele

Zu einem besonderen Jubiläum hat der Bergische HC am Montag seinem Spieler Arnor Gunnarsson gratuliert. Er hat bereits 250 Spiele für den BHC absolviert!

Mr. 250-Pflichtspiele für den #bergischerhc hat es auch in die Mannschaft des 10. Spieltages in der LIQUI MOLY HBL... Gepostet von Bergischer Handball-Club 06 am Montag, 21. Oktober 2019

15.50 Uhr: WSV-Trainer Voigt enttäuscht von Mannschafts-Einstellung



Nach der deutlichen Niederlage spricht Neu-Trainer Alexander Voigt vom Wuppertaler SV im Interview mit der "Westdeutschen Zeitung" Klartext. Er meint, dass das Spiel als "Spiegelbild" dafür gestanden habe, "was in den vergangenen Wochen hier abgelaufen ist". Er führt das noch weiter aus: "Wir fangen uns ein frühes Tor, das war ja fast Slapstick, und gleich siehst du, wie die Köpfe runtergehen. Du kannst das vorher ansprechen, dass du immer noch Zeit hast, aber das steckt tief drin. Da muss sich schnell etwas ändern", so Voigt. Er nimmt sich jetzt vor, die Einsatzbereitschaft seiner Jungs zu stärken.

11.53 Uhr: BHC-Spieler Lukas Stutzke in Nationalmannschaft berufen



Lukas Stutzke ist für die Länderspiele gegen Kroatien in Zagreb und Hannover in die Handball-Nationalmannschaft berufen worden. Das berichtet "wuppertal total". Der Rückraumspieler des Bergischen HC sei demnach relativ kurzfristig am Sonntag von Bundestrainer Christian Prokop nachnominiert worden.



10.33 Uhr: Bergischer HC schafft nur Gleichstand



Zunächst sah es gut aus für den Bergischen HC beim Spiel gegen FrischAuf! Göppingen, denn bis kurz vor Schluss führten die Löwen noch. Doch sechs Minuten vor Ende traf Göppingen in der Uni-Halle in Wuppertal zum Ausgleich. So trennten sich die beiden Handball-Mannschaften schließlich mit 25:25. Für den BHC war dieser späte Ausgleich "eher wie eine Niederlage", wie es auf der Vereinswebsite heißt.

9.41 Uhr: Wuppertaler SV verliert deutlich gegen Borussia Mönchengladbach II



Der Wuppertaler SV sah dem Spiel gegen die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach II mit Angst entgegen. Und diese hat sich bestätigt, verlor der Regionalligist gegen Gladbach doch deutlich mit 1:4. Damit setzt der WSV seinen Negativtrend fort. Auch Neu-Trainer Alexander Voigt konnte seiner Mannschaft keine besondere Leistung entlocken.



Der Wuppertaler SV holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Die Abstiegssorgen von Wuppertal sind nach der klaren Niederlage noch größer geworden. Der WSV schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 30 Gegentore verdauen musste. Den ganzen Spielbericht lesen Sie hier.

8.31 Uhr: Hallo und herzlich willkommen in der neuen Sportwoche!

In unserem Sport-Live-Blog aus Wuppertal berichten wir auch diese Woche wieder über alles, was im Lokalsport in und um Wuppertal wichtig ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!