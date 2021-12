RB reagiert auf Negativrekord

Leipzig trennt sich von Trainer Jesse Marsch

05.12.2021, 11:03 Uhr | MEM, t-online

RB Leipzig hat auf den Negativtrend in der Bundesliga reagiert und Trainer Jesse Marsch gefeuert. Bereits zuletzt deutete Geschäftsführer Oliver Mintzlaff eine solche Entscheidung an.

Die Niederlage am Freitag bei Union Berlin brachte letztlich wohl die Entscheidung: RB Leipzig hat sich von Trainer Jesse Marsch getrennt. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. Bereits nach dem 1:2 bei den Köpenickern deutete RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff Konsequenzen an, sprach von einem "beschissenen Spiel".



Leipzig kassierte erstmals in der Bundesliga drei Niederlagen in Folge. Nach Tabellenplatz 11 und nur 18 Punkten musste der Coach nun gehen. In der Mitteilung heißt es: "RB Leipzig und Chef-Trainer Jesse Marsch haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden. Das ist das Ergebnis einer tiefgehenden Analyse und intensiver Gespräche nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Union Berlin." Zuletzt hatte Marsch wegen einer Corona-Infektion drei Spiele nicht an der Seitenlinie stehen können, das Team aber aus der Quarantäne virtuell betreut.

"Nachfolgelösung wird zeitnah präsentiert"

Bei dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Dienstagabend (18.45 Uhr/im t-online-Liveticker) wird Co-Trainer Achim Beierlorzer auf der Bank sitzen und die Mannschaft auf das kommende Heimspiel vorbereiten. Zudem schreibt Leipzig in der Klubmitteilung: "Eine Nachfolgelösung für Jesse Marsch wird zeitnah präsentiert."

"Die Trennung von Jesse Marsch ist uns nicht leichtgefallen, denn ich schätze Jesse als Mensch und Trainer sehr", kommentierte Oliver Mitzlaff die Entscheidung. "Es ist schade, dass es in dieser Konstellation nicht wie erhofft geklappt hat und dieser Schritt nun notwendig wurde, weil leider die gewünschte Entwicklung und somit auch die notwendigen Ergebnisse für unsere Saisonziele ausgeblieben sind."



Marsch ist "dankbar", Chance erhalten zu haben

Marsch selbst wird auf der Website auch zitiert, sagt: "Ich bin sehr dankbar, Teil der Red-Bull-Familie zu sein und diese Chance erhalten zu haben! Bis zuletzt hatte ich die Hoffnung, dass wir nach einem unruhigen Start in die Saison und wechselhaften Auftritten als Gruppe zu mehr Geschlossenheit und Stabilität finden und das sprichwörtliche Ruder herumreißen. Leider haben wir das nicht geschafft – nach einem Gespräch mit Oliver Mintzlaff sind wir dann gemeinsam zum Entschluss gekommen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. "

Marsch selbst musste nach nur 14 Liga-Spielen wieder gehen. Er kam erst Im Sommer von RB Salzburg als Nachfolger von Julian Nagelsmann, der zu den Bayern abgewandert war.