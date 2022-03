Vorwürfe gegen Royal unbegründet?

Empörung über Aussage von Prinz William zum Ukraine-Krieg

12.03.2022, 16:34 Uhr | dpa

Prinz William: Er besuchte am Mittwoch ein ukrainisches Kulturzentrum in London. (Quelle: Ian Vogler/Daily Mirror/PA Wire/dpa)

Heftige Kritik an Prinz William. Mit einer Aussage zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wollte der Royal sein Bestürzen ausdrücken. Doch das ging offenbar nach hinten los. Dies wurde zumindest berichtet.

Prinz William hat sich in London mit einer angeblichen Äußerung zur Betroffenheit der Britinnen und Briten über den Krieg in der Ukraine Kritik eingehandelt. Getätigt habe er diese bei einem Besuch einer Organisation, die Hilfsgüter in das osteuropäische Land schickt.





Dort sagte der 39-jährige Enkelsohn von Queen Elizabeth II. der Nachrichtenagentur PA zufolge: "Es ist sehr fremd, das in Europa zu sehen." In ersten Berichten hieß es, William habe dabei einen Bezug zu Kriegen in Asien oder Afrika hergestellt. Einige prominente Twitter-Nutzer zeigten sich daraufhin empört. Sie legten dem Royal die Äußerung als Relativierung von Leid in anderen Teilen der Welt aus und warfen ihm Ignoranz gegenüber der eigenen Geschichte vor. Nicht zuletzt wegen des erst vor knapp einem Vierteljahrhundert beigelegten, aber noch immer schwelenden Nordirlandkonflikts. Nun stellt sich raus, William hat das so offenbar gar nicht gesagt.

"Scheint keinen Vergleich mit Konflikten in Afrika und Asien gezogen zu haben"

Die Darstellung, William habe einen Bezug zu anderen Krisengebieten hergestellt, wurde am Donnerstagnachmittag sowohl von der Nachrichtenagentur PA als auch von einem anwesenden Royalreporter des "Daily Express" korrigiert. "Er scheint ihn [den Krieg] nicht mit Konflikten in Afrika und Asien verglichen zu haben", schrieb der Journalist Richard Palmer in einem Tweet und entschuldigte sich.

Ein Video, das Journalistin Lizzie Robinson auf ihrer Twitter-Seite veröffentlicht hat, zeigt, dass William Folgendes gesagt hat: "Die Menschen sind entsetzt über das, was sie sehen. Die täglichen Nachrichten, es ist einfach unfassbar. Für unsere Generation ist es sehr befremdlich, so etwas in Europa zu sehen. Wir stehen voll und ganz hinter euch."