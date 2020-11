"Mord verjährt nie"

Diese alten Fälle knöpft sich "Aktenzeichen XY" jetzt vor

04.11.2020, 20:58 Uhr | dpa, JaH, t-online

Mehr als 20 Jahre nach den Morden an einer 13-Jährigen Wiesbadenerin sowie einem Ehepaar in Rödermark hofft die Polizei auf neue Hinweise durch die Fernsehfahndung.



In der ZDF-Sendung geht es am Mittwoch um schon länger zurückliegende und noch nicht aufgeklärte Verbrechen – unter anderem auch um zwei dramatische Fälle aus Hessen.

Melanie kam eines abends nicht mehr zurück

So ist immer noch unklar, wer die 13-jährige Melanie aus Wiesbaden ermordet hat. Sie wollte am 16. Juni 1999 abends für ihre Mutter Zigaretten holen und kam nicht wieder zurück.



Eine Zeugin will das Mädchen noch in der Nähe der Wohnung gesehen haben und hatte den Eindruck, als ob es auf jemand wartete. Große Suchaktionen blieben ohne Ergebnis. Erst neun Jahre später fanden Waldarbeiter im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz Teile ihres Skeletts.

Doppelmord im Einfamilienhaus

Auch ein Ehepaar aus Rödermark (Landkreis Offenbach) war im Jahr 1999 ermordet worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass zunächst der Mann am 25. März abends in dem Einfamilienhaus überfallen und getötet wurde. Als rund zwei Stunden später die Ehefrau nach Hause kam, wurde auch sie umgebracht. Aus dem Haus wurden mehrere Gegenstände gestohlen, die bis heute verschwunden sind.

Die Tat habe damals für großes Aufsehen gesorgt, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Dienstag mit. Der Fall habe aber bislang nicht aufgeklärt werden können. Auch die Todesumstände der jungen Melanie sind bis heute ungelöst. "Für die Ermittler ist aufgeben aber keine Option, denn Mord verjährt nicht!"

Auch der Mord an einem zehnjährigen Mädchen aus Neukirchen-Vluyn von vor 34 Jahren konnte bisher nicht geklärt werden. Auch hier sucht die Polizei Duisburg am Mittwoch nach Hinweisen.

Totes Mädchen aus Neukirchen-Vluyn

Das Mädchen war am 20. Mai 1986 aus seinem Elternhaus in Neukirchen-Vluyn verschwunden. Noch am Abend hatte die Familie die Polizei informiert. Eine großangelegte Suchaktion begann, an deren Ende ihr damals 21 Jahre alter Bruder in einem Gebüsch die Leiche der Schwester fand.



Sie war sexuell missbraucht und stranguliert worden. Trotz intensiver Ermittlungen und zahlreicher Zeugenaussagen, die sogar Hinweise auf Tatverdächtige lieferten, blieb der Fall bislang ungelöst.

"Aktenzeichen XY Special Cold Cases" am Mittwoch, den 4. November um 20.15 Uhr)