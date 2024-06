Sobald Sie sich in einer gemeinnützigen Organisation engagieren oder in einem Verein mitarbeiten, leisten Sie einen Beitrag für die Gesellschaft. Vom Gesetzgeber wird dies honoriert – mit der Ehrenamtspauschale. Die Aufwandsentschädigung ist in Höhe einer Summe von 840 Euro pro Jahr seit 2020 steuerfrei. Doch wie sieht das in Kombination mit einem Minijob aus?