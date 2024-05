Zehn Millionen Haushalte in Deutschland geben zu viel Geld für ihren Strom aus. Dabei ließe sich das leicht ändern.

Verbraucher in Deutschland zahlen in diesem Jahr über fünf Milliarden Euro mehr als nötig für Strom, weil sie zu bequem sind, ihren Tarif zu wechseln. Laut einer Analyse des Vergleichsportals Verivox, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt, bezieht ein knappes Viertel der Haushalte in Deutschland Strom über den Grundversorgungstarif des örtlichen Versorgers. Das ist laut Verivox allerdings die "mit Abstand teuerste Tarifgruppe".