Die CDU will damit Anreize schaffen, mehr Menschen länger im Erwerbsleben zu halten, ohne es zwingend vorzugeben. Ziel ist es, die Rentenversicherung zu entlasten und, gestützt durch ein höheres Wirtschaftswachstum, ein stabiles Rentenniveau zu sichern. Die Aktivrente soll doppelt wirken: Wer später in Rente geht, bezieht nicht nur später Leistungen, sondern zahlt auch länger in die gesetzliche Rentenversicherung ein. So stehen mehr Mittel zur Verfügung, um die Ansprüche der wachsenden Zahl an Rentnern zu finanzieren.