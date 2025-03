Pro Kind knapp 20 Euro mehr Rente

Derzeit erhalten Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, für jedes Kind zweieinhalb Jahre Kindererziehungszeit angerechnet – also 2,5 Rentenpunkte . Mütter mit später geborenen Kindern bekommen hingegen drei Jahre (also drei Rentenpunkte) gutgeschrieben. Die Union sieht darin eine Ungleichbehandlung, die sie korrigieren will: Künftig sollen auch Mütter mit älteren Kindern drei volle Jahre angerechnet bekommen.

Warum die Reform umstritten ist

Die CSU begründet die Reform mit Gerechtigkeit: Mütter, die in den 1970er- und 1980er-Jahren Kinder großgezogen haben, konnten oft weniger von Kita-Angeboten profitieren, mussten längere Erwerbsunterbrechungen in Kauf nehmen und hätten deshalb schlechtere Rentenansprüche als jüngere Generationen.

Bereits im Dezember äußerte sich die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer in der "Rheinischen Post" kritisch zur Idee einer höheren Mütterrente. Die Rentenanpassung sei aus der Zeit gefallen, sagte sie. Anstatt mehr Geld an ältere Generationen zu verteilen, solle man in die Zukunft, etwa in bessere Kinderbetreuung, investieren. Nach Veröffentlichung des Sondierungspapiers bedauerte Schnitzer bei der "Funke Mediengruppe", dass die "dringend erforderliche Rentenreform" ausgeblieben sei.