Scheidungskosten: Wer trägt die Kosten und wie kann man Geld sparen?

Geht es jedoch um Fragen des Unterhalts, sollten Sie so wenig wie möglich in der schriftlichen Vereinbarung ausschließen. Die Klauseln könnten schnell sittenwidrig und damit hinfällig werden.

Übrigens: Ein Ehevertrag kann nicht nur vor, sondern auch jederzeit während der Ehe geschlossen werden. Läuft die Beziehung jedoch bereits ihrem Ende entgegen, sollten Sie vorsichtig beim Schließen von Verträgen sein.

Hochzeitsgeschenke aufteilen

Zur Hochzeit gibt es oft viele und manchmal auch wertvolle Geschenke. Doch wem gehört was, wenn es an beide adressiert war? Hier gilt generell: Was gemeinsam genutzt werden kann, gilt auch als gemeinsames Eigentum. Der Umkehrschluss gilt in der Regel auch, aber nicht immer.

Nehmen wir zum Beispiel teuren Goldschmuck, der einem Paar zur Hochzeit geschenkt und während der Ehe von der Ehefrau getragen wurde. Diese hat kein unausweichliches Recht auf den Schmuck. Denn dieser kann aufgrund des Goldgehaltes als gemeinsame Kapitalanlage eingestuft werden. Dann wird der Wert ermittelt und muss zwischen beiden aufgeteilt werden.

Unser Tipp: Wenn Sie sich im Scheidungsfall nachträglich bestätigen lassen können, dass ein Geschenk für Sie gedacht war, dürfen Sie den Gegenstand behalten.

Wie lange dauert eine einvernehmliche Scheidung?

Das kommt darauf an, ob es einen Versorgungsausgleich gibt. Wird auf ihn verzichtet – was allerdings nur in Ausnahmefällen möglich ist –, dauert eine Scheidung meist maximal vier Monate. Mit Versorgungsausgleich steigt die Dauer auf bis zu zwölf Monate. Mehr zum Versorgungsausgleich lesen Sie hier.

Kann ich Scheidungskosten steuerlich absetzen?

Nein. Seit 2013 können Sie Prozesskosten – und dazu zählen auch die Kosten eines Scheidungsverfahrens – nicht mehr als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen. Das bestätigte der Bundesfinanzhof (BFH) mit einer Entscheidung vom 18. Mai 2017 ( BFH VI R 9/16 ).

Scheidung und Unterhalt: Kosten von der Steuer absetzen

Darf man im Trennungsjahr sein Vermögen bewusst abbauen?

Nein. Im Trennungsjahr – also dem Jahr, das Sie mindestens getrennt leben müssen, bevor Sie einen Scheidungsantrag stellen können – darf zwar jeder weiter über sein Vermögen verfügen, ein bewusster Vermögensabbau ist aber nicht erlaubt.

Schrumpft es bis zum Scheidungsantrag also ohne nachvollziehbaren Grund, tut man für die Vermögensaufteilung so, als wäre es weiter vorhanden. Im Zweifel wird es dann in die Ausgleichsberechnung aufgenommen.

Unser Tipp: Machen Sie eine Aufstellung der Vermögensbestände bereits zu Beginn des Trennungsjahres.

Welche Regeln gelten für Hausbesitzer?

Eine Immobilie gehört allen, die im Grundbuch stehen – in der Regel sind das beide Partner. Ob das Haus damals eigentlich nur von einer Seite finanziert wurde, spielt dann keine Rolle mehr. Wenn Sie ausziehen, können Sie auf eine sogenannte Nutzungsentschädigung klagen. Das geht aber in der Regel frühestens nach Ende des Trennungsjahres.

Wurde das Haus in die Ehe eingebracht und der Partner nicht ins Grundbuch eingetragen, darf er unter Umständen trotzdem weiter dort wohnen. Dafür muss er nachweisen, dass er existenziell auf die Nutzung angewiesen ist – im Extremfall fünf Jahre lang.

Generell gilt: Der Wert des Hauses wird zum Zeitpunkt der Trennung berechnet, beide haben Anspruch auf die Hälfte. Dazu zahlt entweder ein Partner den anderen aus oder es wird verkauft und der Erlös geteilt.

Worauf sollten Selbstständige achten?