Aktualisiert am 24.12.2024 - 09:26 Uhr

Aktualisiert am 24.12.2024 - 09:26 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Rente ist einer der Bereiche, in denen die "Wirtschaftsweisen" Einsparpotenzial sehen. Vor allem Frauen wären von Kürzungen betroffen.

Die Chefin der "Wirtschaftsweisen", Monika Schnitzer, hat ihre Forderung, das Rentenalter zu erhöhen und die Rente mit 63 abzuschaffen, bekräftigt. "Deutschland sollte das Rentenalter regelgebunden erhöhen – zwei Drittel der zusätzlichen Lebenszeit gehen in Arbeit und ein Drittel in Ruhestand. Die neue Regierung sollte die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren (Rente mit 63) abschaffen", sagte Schnitzer der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Sie helfe den Falschen. "Stark belastete Arbeitnehmer wie Dachdecker oder Krankenschwestern erreichen oft gar keine 45 Beitragsjahre."

Zudem warnte Schnitzer vor den Rentenplänen der SPD . "Die SPD betont immer, sie wolle die Renten stabil halten. Tatsächlich will sie aber den Rentenanstieg stabil halten. Das aber ist in einer alternden Gesellschaft nicht zu bezahlen. Der Rentenbeitrag wird dann von jetzt 18,6 Prozent auf über 21 Prozent im Jahr 2035 und auf über 26 Prozent im Jahr 2060 steigen."

"Wirtschaftsweise" wollen Witwenrente abschaffen

Die "Wirtschaftsweisen", ein Sachverständigenrat deutscher Wirtschaftsprofessoren, hatten schon im November in ihrem Jahresgutachten grundlegende Reformen bei den Staatsausgaben gefordert. Diese betreffen zum großen Teil die Sozialausgaben.

"Nur wenn der Anstieg der Sozialausgaben gedämpft wird, kann erreicht werden, dass Mindestquoten (etwa für Bildungs- oder Verteidigungsausgaben) auch langfristig eingehalten werden können", hieß es in dem 424-Seiten-Papier, das an die Bundesregierung übergeben wurde.

Bei den Vorschlägen, was eingespart oder geändert werden soll, wurde die Rente als ein Bereich genannt. Wichtige Reformen betreffen demnach die gesetzliche Rentenversicherung, wo "insbesondere das Renteneinstiegsalter an die Entwicklung der ferneren Lebenserwartung gekoppelt werden sollte und der Anstieg der Bestandsrenten gedämpft werden könnte", schrieb der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten.