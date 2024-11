Zinseinkünfte fallen vergleichsweise niedrig aus

Am weitesten verbreitet unter diesen zusätzlichen Einkommen waren die Zinseinkünfte. Rund 22 Prozent der Paare und 14 Prozent der Singles ab 65 Jahren konnten 2023 damit ihre Einnahmen steigern. Allerdings fielen die Beträge vergleichsweise niedrig aus. In den alten Bundesländern kassierten Paare monatlich 280 Euro an Zinsen, Singles 231 Euro. In den neuen Bundesländern waren die Werte niedriger: Dort erhielten Paare monatlich 134 Euro an Zinserträgen, Singles 119 Euro.