Demnach gaben 42 Prozent an, schon mal mit dem Gedanken gespielt zu haben, im Laufe ihres Lebens auszuwandern. 14 Prozent möchten definitiv ins Ausland ziehen, haben aber noch keine konkreten Pläne. Bei weiteren 7 Prozent ist das anders: Sie werden Deutschland in absehbarer Zeit verlassen.

Rente: Hierhin wollen die meisten auswandern

Vom Ruhestand im Ausland träumen 20 Prozent der Deutschen. Weit weg zieht es sie dabei allerdings nicht: Mit 51 Prozent gibt etwa die Hälfte der Befragten an, für den Ruhestand in Europa bleiben zu wollen. Auf dem zweiten Platz landet Nordamerika mit 12 Prozent. 11 Prozent wollen nach Asien, ebenfalls 11 Prozent wissen es noch nicht.

Platz vier teilen sich Ungarn , Norwegen und Kanada mit knapp 4 Prozent. Platz fünf wird von Portugal eingenommen – immerhin drei Prozent der Befragten möchten in das Land an der Atlantikküste auswandern.

In Wahrheit liegt ein anderes Land vorne

Vergleicht man die Ergebnisse mit Zahlen der Deutschen Rentenversicherung , wohin Ruheständler tatsächlich ausgewandert sind, zeigen sich jedoch Unterschiede: Von den etwa 1,7 Millionen Renten, die die Deutsche Rentenversicherung 2023 ins Ausland zahlte, gehen rund 14 Prozent an ausgewanderte deutsche Staatsbürger. Die restlichen rund 86 Prozent entfallen auf ausländische Staatsangehörige, die sich ihre Rente ganz oder teilweise in Deutschland erarbeitet haben.

Die Zahl der ins Ausland gezahlten Renten ist in den vergangenen 25 Jahren – von 1998 bis 2023 – um knapp 52 Prozent gestiegen. Das liegt einerseits am Wunsch vieler Deutscher, den Ruhestand zum Beispiel in sonnigen Gefilden zu verbringen. Zudem zieht es viele ausländische Staatsbürger im Alter in ihre Heimat zurück.