So hoch ist Ihre Rente, wenn Sie nie gearbeitet haben

Aktualisiert am 13.06.2025 - 16:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wer nie gearbeitet hat, kann keine eigene Altersrente erwarten, erhält aber unter Umständen Grundsicherung. So hoch fällt die Leistung in der Regel aus.

In Deutschland basiert die gesetzliche Rente grundsätzlich auf den eigenen Beiträgen zur Rentenversicherung. Doch was passiert, wenn Sie nie in die Rentenkasse eingezahlt haben, etwa aufgrund von Krankheit, Arbeitslosigkeit oder familiären Verpflichtungen?