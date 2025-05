"Nach fast 40 Jahren kann diese Rentenreform nur teilweise als Erfolg bewertet werden: Sie hilft Müttern, aber nicht ausreichend", heißt es in der Analyse. "Mütter in Westdeutschland weisen nach wie vor deutlich niedrigere Rentenansprüche auf als kinderlose Frauen und als Männer." Hauptgrund dafür sei, dass insbesondere in Westdeutschland Mütter auch viele Jahre nach der Geburt überproportional oft in Teilzeit arbeiteten und damit erheblich weniger Rentenansprüche sammeln konnten.

Sinnvoller wäre es aus Sicht der Forscher daher, die Plätze in Kitas und in der Ganztagsbetreuung an Grundschulen auszubauen sowie die Pflegeinfrastruktur zu verbessern. Auch sollten steuerliche Fehlanreize wie das sogenannte Ehegattensplitting reformiert werden.