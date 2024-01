Aktualisiert am 29.01.2024 - 15:51 Uhr

Aktualisiert am 29.01.2024 - 15:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Krankmeldung per E-Mail – so funktioniert es richtig

Sind Sie arbeitsunfähig, informieren Sie Ihren Arbeitgeber umgehend. Übermitteln Sie die Krankmeldung per E-Mail, achten Sie auf den richtigen Empfänger.

Es gehört zu Ihren Pflichten als Arbeitnehmer, Krankheiten und Ausfälle rechtzeitig anzukündigen. Planen Sie einen Arztbesuch, informieren Sie Ihren Betrieb schon im Vorfeld per Telefon oder E-Mail.

Beispiel für Ihre Krankmeldung per E-Mail

Melden Sie sich per E-Mail krank, achten Sie auf den richtigen Empfänger. Idealerweise senden Sie die Nachricht an den direkten Vorgesetzten, das Sekretariat oder die Personalabteilung. Nutzen Sie prägnante und präzise Formulierungen, um Ihr Anliegen klar zu übermitteln. Folgende Informationen gehören in die E-Mail: