Am Strand liegen, Städte erkunden, die Natur genießen – viele Arbeitnehmer können sich eine solche Auszeit an sechs Wochen im Jahr nehmen. Gesetzlich vorgeschrieben ist das aber nicht. Das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) regelt lediglich den gesetzlichen Mindesturlaub – und damit allein kommt niemand auf einen Anspruch von sechs Wochen Urlaub.

Denn der gesetzliche Mindesturlaub richtet sich nach Ihrer durchschnittlichen Anzahl an Arbeitstagen pro Woche. Die Formel dafür lautet: Anzahl der Arbeitstage pro Woche (im Durchschnitt) x 4 = gesetzliche Mindestanzahl der Urlaubstage im Jahr (§ 3 BUrlG). Wer also im Schnitt fünf Tage die Woche arbeitet, dem stehen mindestens 20 Urlaubstage zu, sprich: vier Wochen. Bei vier Arbeitstagen pro Woche würde der Urlaubsanspruch nur noch bei 16 Urlaubstagen liegen. Mehr zum Urlaubsanspruch in Teilzeit lesen Sie hier.

Viele Arbeitgeber gewähren sechs Wochen Urlaub

Trotzdem können Ihnen sechs Wochen Urlaub zustehen, wenn Ihnen Ihr Arbeitgeber zusätzliche Urlaubstage gewährt. Der höhere Urlaubsanspruch ist dann entweder in Ihrem Arbeitsvertrag oder in einem Tarifvertrag geregelt. So gewährt beispielsweise § 26 des Tarifvertrags öffentlicher Dienst (TVöD) in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage Urlaubsanspruch "bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche".