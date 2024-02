Krankheitsregelung im Urlaub laut Gesetz

Krankmeldung bei Urlaub im Ausland

Erkranken Sie bei einem Urlaub im Ausland, beispielsweise in Österreich, gehen Sie am Urlaubsort zum Arzt. Es ist wichtig, dass der dortige Arzt Ihnen nicht nur die Krankheit bescheinigt, sondern auch, dass Sie aufgrund der Krankheit arbeitsunfähig sind. Die Nachweispflichten gelten so wie bei einem Urlaub in Deutschland.