Abmahnung im Job: So lange bleibt sie in Ihrer Personalakte

Verletzt ein Arbeitnehmer seine Pflichten gegenüber dem Arbeitgeber, so hat dieser das Recht, ihn abzumahnen. Die Abmahnung weist den Arbeitnehmer auf sein Fehlverhalten hin und ist gleichzeitig eine Warnung: Ändert der Mitarbeiter nichts an seinem Verhalten, muss er mit einer Kündigung rechnen. Eine Abmahnung darf von allen weisungsberechtigten Personen ausgesprochen werden.

Verjährung von Abmahnungen im Arbeitsrecht

Ist eine Abmahnung rechtmäßig, verjährt sie nicht. Sie verbleibt in der Personalakte des Mitarbeiters. Auch nach dem Ausscheiden des Mitarbeiters aus dem Unternehmen wird die Abmahnung nicht gelöscht. Zeigt ein Arbeitnehmer innerhalb von zwei bis drei Jahren nach Erteilung der Abmahnung kein Fehlverhalten, kann er in der Personalabteilung einen Antrag auf Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte stellen.

Anforderungen an eine Abmahnung

Eine Abmahnung kann in mündlicher oder schriftlicher Form erfolgen. Da sie in der Personalakte des Arbeitnehmers vermerkt wird, ist die Schriftform sinnvoll. So liegt ein Beweis vor, dass der Mitarbeiter abgemahnt wurde. Die folgenden Angaben müssen enthalten sein: