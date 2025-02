"Das kommt auf die Situation im Einzelfall an", sagt Kathrin Schulze Zumkley, Fachanwältin für das Arbeitsrecht in Gütersloh . Entscheidend ist in der Regel, aus welchem Grund und mit wem man über das eigene Gehalt spricht.

Rücksicht zählt zu den Nebenpflichten

Wann ist es okay – wann nicht?

Anders sieht es allerdings aus, wenn es um Gleichbehandlung geht. Spricht man mit Kollegen darüber, was sie verdienen, hat das meist den Grund, dass man erfahren will, ob man fair bezahlt wird. Hier ist ein Gespräch mit Kollegen in der Regel die einzige Möglichkeit, festzustellen, ob der Arbeitgeber bei der Lohngestaltung den Gleichbehandlungsgrundsatz einhält. Einschränkungen in Arbeitsverträgen, die das verbieten sollen, sind regelmäßig unwirksam.