Anwaltskosten entstehen häufig in schwierigen Lebenslagen – sei es bei Streitigkeiten vor Gericht, einem Scheidungsverfahren oder beim Aufsetzen eines Testaments. Die Beträge, die dabei anfallen, sind häufig erheblich. Doch können diese Ausgaben steuerlich geltend gemacht werden? Die Antwort ist davon abhängig, aus welchem Grund die Anwaltskosten entstanden sind.

Sind Anwaltskosten steuerlich absetzbar?

Während private Anwaltskosten nur in Ausnahmefällen absetzbar sind, gibt es für beruflich bedingte Ausgaben durchaus Möglichkeiten. Diese können Sie entweder als Werbungskosten (Arbeitnehmer) oder Betriebsausgaben (Selbstständige) in der Steuererklärung geltend machen.

Wann sind private Anwaltskosten doch absetzbar?

Anwaltskosten in Privatangelegenheiten können Sie nur dann steuerlich absetzen, wenn sie unvermeidbar waren und Ihre zumutbare Belastungsgrenze übersteigen. Diese berechnet sich individuell anhand Ihres Gesamteinkommens und Familienstands. Nur der Teil der Kosten, der diese Grenze überschreitet, kann abgesetzt werden.

Alleinstehende ohne Kind, die mehr als 51.130 Euro an Einkünften haben, wird beispielsweise zugemutet, sieben Prozent dieses Betrags als finanzielle Belastungsgrenze auszuhalten. Sie können Anwaltskosten in Privatangelegenheiten also erst dann absetzen, wenn diese über 3.579,10 Euro im Jahr liegen.