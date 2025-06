Voraussetzungen für angehende Dirigenten

Der klassische Ausbildungsweg

In Deutschland führt der Weg zum Dirigenten meist über ein Musikstudium. Viele Musikhochschulen bieten spezialisierte Studiengänge wie "Dirigieren", "Orchesterdirigieren" oder "Chordirigieren" an. Das Bachelorstudium dauert in der Regel acht Semester, gefolgt von einem viersemestrigen Masterstudium. Die Studieninhalte umfassen: