Das müssen Synchronsprecher können

Für Synchronsprecher gilt nicht nur, dass sie eine gute Aussprache und eine ansprechende Stimme haben sollten. Auch das Timing spielt in kaum einem anderen Beruf so eine große Rolle.

Denn schließlich geht es darum, das Gesprochene synchron in Einklang mit dem zu bringen, was Zuschauer vor sich sehen – sei es in Animationsfilmen oder in Blockbustern, die Menschen nicht in der Originalsprache angucken wollen.