Homeoffice in den Abendstunden: Wer seine Arbeitszeit flexibel handhaben kann, ist zufriedener. (Quelle: fotostorm/getty-images-bilder)

Die Bundesregierung will mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit ermöglichen. Eine Befragung zeigt: Das könnte helfen, Beruf und Privatleben besser miteiander zu vereinen.

Der Acht-Stunden-Tag ist seit Jahrzehnten gesetzlich verankert: Arbeitnehmer dürfen an einem Werktag maximal acht Stunden arbeiten, in Ausnahmefällen bis zu zehn. Wer länger bleibt, riskiert rechtliche Konsequenzen – selbst wenn er sich das selbst so wünscht.